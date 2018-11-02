Вашингтон, 2 ноября, 2018, 14:36 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион по тяжёлой атлетике Юрий Варданян скончался на 63-м году жизни. Об этом 2 ноября сообщает «Sputnik Армения».

Юрий Варданян на марке Армении 2010 г

Варданян скончался в США, на данный момент решается вопрос транспортировки тела в Армению. О причинах смерти не сообщается.

Варданян стал олимпийским чемпионом в 1980 году на Играх в Москве. Он был четырёхкратным чемпионом СССР, семикратным чемпионом мира, пятикратным чемпионом Европы. Всего за карьеру он побил 43 мировых рекорда.

В 1977 году Варданян получил звание заслуженного мастера спорта СССР. В 1994 году его включили в Зал славы тяжёлой атлетики.