Рим, 2 ноября, 2018, 14:31 — ИА Регнум. В течение последних 15 лет уровень занятости в Италии фактически не изменился и после максимального снижения в 2013 году незначительно вырос в сравнении с показателями 2004 года, сообщает в пятницу, 2 ноября, Il Sole 24 Ore со ссылкой на данные национальной службы статистики Istat.

Бен Шан. Безработные. 1938

В январе 2004 года уровень занятости составлял 57,37%, в октябре 2018 года — 58,88%. Самый низкий показатель был зафиксирован в сентябре 2013 года: 55,27%.

При этом за последние 15 лет средний уровень занятости мужчин несколько снизился (на 1,6% до 67,98%), а уровень занятости женщин заметно вырос (на 4,4% до 49,62%).

Уровень безработицы в Италии, по данным за октябрь 2018 года, составляет 10,1%.

Главным изменением на рынке труда в последние 15 лет стало значительное увеличение числа граждан, работающих по временным контрактам. Этот показатель увеличился более чем в полтора раза с 1,8 миллиона человек до 3,2 миллиона человек.

Число граждан, работающих по постоянным контрактам, выросло с 14,2 до 14,7 миллиона человек. При этом в Италии стало меньше «автономных» (не имеющих работодателя) работников — показатель снизился на 0,9 миллиона до 5,3 миллионов.

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