Мурманск, 2 ноября, 2018, 14:30 — ИА Регнум. Более 10 пусков ракет корабельной зенитной ракетной системы «Полимент-Редут» проведено на Северном флоте в ходе государственных испытаний. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Минороны РФ, заявил сегодня на селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Mil.ru Фрегат «Адмирал Горшков»

«В ходе государственных испытаний на Северном флоте проведено более 10 пусков ракет «Полимент-Редут» по различным типам целей», — сказал Шойгу.

Он отметил, что возможности «Полимент-Редут» позволяют поражать любые существующие и перспективные средства воздушного нападения.

Современный зенитный ракетный комплекс вертикального пуска «Полимент-Редут» способен поражать воздушные цели в радиусе до 150 и на высоте до 30 километров.

Как сообщало ИА REGNUM, ракетным комплексом ПВО «Полимент-Редут» оснащен фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» (проект 22 350), который в июле 2018 года был включен в состав Северного флота.

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