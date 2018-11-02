Москва, 2 ноября, 2018, 14:28 — ИА Регнум. Обещания президента США Дональда Трампа о полной ликвидации госдолга изначально имели, мягко говоря, мало шансов на успех, а налоговая реформа и увеличение государственных расходов закономерно привели лишь к увеличению долговой нагрузки и бюджетного дефицита, считает аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Ранее Трамп заявил, что к концу его второго президентского срока страна полностью погасит государственный долг. Выступая на мероприятии, которое было посвящено увеличению рабочих мест, американский лидер напомнил о большой задолженности США и пообещал в скором времени начать выплачивать госдолг.

По итогам 2018-го финансового года госдолг США достиг рекордного значения в $21,5 трлн. С момента вступления в должность действующего президента США госдолг страны увеличился на $1,7 трлн.

«По итогам первого полного фискального года при президенте Трампе, который завершился в сентябре 2018 г., дефицит бюджета вырос до $0,8 трлн. В следующем году ожидается рост дефицита до $1 трлн.

По отношению к ВВП дефицит вырос с (-3,1%) до (-3,8%) с конца 2016 года. Рост дефицита бюджета при экономическом подъеме — не типичен, так как традиционно должны работать естественные фискальные стабилизаторы, но при сокращении налогов этого не происходит.

Подобная ситуация создает риски для будущего, так как оставляет меньше запаса прочности правительству в случае возможной рецессии. Таким образом, на горизонте года дефицит бюджета, и соответственно госдолг будет только расти и, по нашим прогнозам, достигнет (-4,8%) к ВВП в 2019.

Затем в случае отсутствия рецессии возможно улучшение ситуации благодаря прекращению действия низкой налоговой ставки для граждан США. Социальные расходы вряд ли будут сокращены, учитывая предполагаемое получение контроля над Палатой представителей демократами.

Возможным источником сокращения расходов могут быть военные, так как об их стабилизации говорил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон».

Читайте также: Трамп назвал сроки погашения госдолга США