Сан-Франциско, США, 2 ноября, 2018, 14:21 — ИА Регнум. Владелец огромного дисплея, расположенного на верхушке небоскрёба Salesforce в Сан-Франциско, услышал фанатов вселенной Джона Толкина и в ночь с 31 октября на 1 ноября 2018 года разместил на нём «Око Саурона». Фотографии здания опубликовали многие пользователи соцсетей.

Цитата из к/ф «Властелин колец: Братство кольца». реж Питер Джексон. 2001. США, Новая Зеландия Всевидящее око

https://twitter.com/AudSec/status/1057814537557106688

Эти дисплеи были установлены там в мае 2018 года для реализации проекта художника Джима Кэмпбелла. Таким образом, здание Salesforce на одну ночь превратилось в башню Барад-дур, а Сан-Франциско — в Мордор.

Читайте также: Пользователи соцсетей разделили радость китайских панд от первого снега

Напомним, о том, что петицию с просьбой разместить на верхушке небоскреба «Око Саурона» фанаты «Властелина колец» опубликовали на портале Change.org стало известно 29 октября 2018 года. В итоге её подписали более 11 тыс. человек.