Ярославль, 2 ноября, 2018, 14:20 — ИА Регнум. Жителям частных домов в Ярославской области, получившим некорректные квитанции за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, сделают перерасчет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Квитанция

С 1 ноября счета за вывоз мусора начали получать жители сельских территорий и частного сектора. Доставку счетов производит ПАО «ТНС энерго Ярославль», с которым у «Хартии» заключен договор об этом.

В ноябре были выставлены сразу за сентябрь и октябрь. В правительстве говорят, что жители были предупреждены об этом, а задержка произошла в связи с уточнением перечня домовладений, которое продолжается до сих пор.

Обращаем ваше внимание, что начисление коммунальной услуги по обращению с ТКО происходит в порядке, определенном постановлением правительства РФ № 354 от 6 мая 2011 года. Согласно указанному постановлению, при отсутствии граждан, постоянно или временно зарегистрированных в жилом помещении, объем коммунальной услуги рассчитывается исходя из количества его собственников», — сказал начальник отдела организации деятельности по обращению с ТКО департамента охраны окружающей среды и природопользования Артём Назаров.

В правительстве говорят, что в случае, если произошли начисления в тех населенных пунктах, где услуга не оказывается, либо по адресам, где жилье еще не построено, сведения об этом домовладельцу нужно направить региональному оператору ООО «Хартия». После этого «Хартия» сделает перерасчет.

В случае возникновения вопросов по начислению платы за вывоз ТКО собственники домов могут в письменной форме в заявительном порядке обратиться в офисы «Хартии» и «ТНС энерго Ярославль». Адреса офисов можно найти на сайтах компаний.

Также вопросы можно задать в единый диспетчерский контакт-центр Ярославской области ООО «Хартия» по телефонам (4852) 233−800, 207−202.