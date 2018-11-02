В Грузии — корабли НАТО, Россия — с кибердружинами: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 2 ноября, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Корабли НАТО вошли в порт Батуми;
- Авиалайнер Air France не пустили в воздушное пространство России;
- В Молдавии хотят провести честные выборы и «европейские реформы»;
- Российско-британский товарооборот — показатель положительный;
- В России планируется создать кибердружины.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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