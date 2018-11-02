Санкт-Петербург, 2 ноября, 2018, 14:11 — ИА Регнум. В Петербурге подготовили 93 праздничных мероприятия ко Дню народного единства, они пройдут с 3 по 5 ноября. Об этом сообщила 2 ноября глава городского комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Рената Абдулина, передает корреспондент ИА REGNUM.

Victoria_Borodinova Гжель

Так, традиционный Фестиваль света будет проходить с 3 по 5 ноября. Мультимедийные инсталляции будут проецировать на фасад СКК «Петербургский», а также в парке Победы на Кузнецовской улице. Главными темами в 2018 году станут космос, историческое наследие и спорт.

Гонка ГТО «Путь к единству» пройдет 3 ноября в Кавголово. Ожидается более 1,5 тыс. молодых участников. «Они пробегут полосу протяженностью в 7 км, преодолеют 24 препятствия. Статистика участников гонки ГТО из года в год меняется. В этом году побегут команды из 15 регионов, команды из 28 вузов, 100 городских команд из Петербурга, 30 предприятий, 140 индивидуальных участников», — сказала Абдулина.

3 ноября в 14:00 в БКЗ «Октябрьский» откроется Фестиваль народных промыслов России. В этот день экспозиция будет доступна до 18:30.

«Свыше 500 произведений мастеров, свыше 70 предприятий и организаций из 39 регионов Российской Федерации — вот масштаб и охват фестиваля», — сказал глава комитета по культуре Константин Сухенко.

Посетители смогут посмотреть на хохлому, гжельский фарфор, архангельскую резьбу по дереву, скопинскую керамику, палехские лаковые миниатюры, вологодское кружево, ростовскую финифть, дымковские игрушки.

3 ноября в академии Штиглица за круглым столом соберутся специалисты в области народных промыслов Северо-Запада, чтобы обсудить перспективы их развитие.

Константин Сухенко заметил, что более самобытного и многогранного народного творчества, чем в РФ, нет ни в одной стране мира.

«Хотелось бы, чтобы к проблемам народного творчества было проявлено больше внимания и со стороны государства, которое должно эти промыслы поддерживать, и со стороны граждан, которые тоже, на наш взгляд, иногда его недооценивают», — сказал глава комитета по культуре.

4 ноября, в главный праздничный день, на плацу Нарышкина бастиона Петропавловской крепости состоится развод роты почетного караула Западного военного округа.

Фестиваль промыслов будет работать с полудня, но в 13:00 состоится торжественная церемония его открытия, а в 14:00 посетителей ждет концерт чеченского государственного ансамбля танца «Вайнах», кавалера ордена имени Ахмата Кадырова. В День народного единства площадки фестиваля будут доступны до 17:30.

5 ноября фестиваль продолжит свою работу с 14:00 до 17:30. Кроме того, все три дня там же будет работать «Город мастеров», где гости смогут приобщиться к народному искусству, поучаствовав в мастер-классах и увидев работу ремесленников. На фестивале также можно будет увидеть выставку народного костюма. Стоимость каждого изделия достигает 10 тыс. долларов.

В последний день фестиваля там также презентуют образовательный проект «Азбука народной культуры», который предполагает проведение занятий для дошкольников и учеников младших классов с использованием подлинных предметов народных художественных промыслов.