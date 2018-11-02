Сеул, 2 ноября, 2018, 18:04 — ИА Регнум. 1 ноября госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что собирается нанести визит в КНДР уже на следующей неделе, чтобы продолжить переговоры с помощником северокорейского лидера Ким Ён Чхолем о ядерном разоружении Северной Кореи. Также возможно, что он встретится с самим Ким Чен Ыном или его сестрой Ким Ё Чжон, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

@WhiteHouse Встреча Майка Помпео с Ким Чен Ыном

Главной темой обсуждения станет допуск иностранных инспекторов на ядерные полигоны, о закрытии которых КНДР заявляла ранее. Однако США считают, что слова северокорейского руководства необходимо подтвердить экспертной проверкой. В октябре Ким Чен Ын дал согласие на проведение инспекций ядерного полигона Пхунгери и ракетного Тончханни. В данный момент ведётся их подготовка.

Также госсекретарь положительно оценил тот факт, что КНДР уже долгое время не проводит ракетно-ядерных испытаний, однако напомнил, что в процессе денуклеаризации ещё многое предстоит сделать.