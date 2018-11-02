Анкара, 2 ноября, 2018, 14:00 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу посетит с официальным визитом Японию, сообщает 2 ноября Anadolu.

U.S. Department of State Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

Визит состоится с 4 по 6 ноября. Чавушоглу проведет встречу со своим японским коллегой Таро Коно, а также с другими членами кабинета министров страны, включая премьер-министра Синдзо Абэ.

Стороны обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес, а также поделятся мнением относительно вопросов международной и региональной политики.