Пхеньян, 2 ноября, 2018, 15:23 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел КНДР Син Хон Чхоль, возглавивший северокорейскую делегацию во время визита в Москву, заявил, что отношения двух стран продолжают улучшаться и укрепляться. Россия и КНДР в октябре отметили 70-летие дипломатических отношений.

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Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, в Москве северокорейские дипломаты встретились с заместителем министра иностранных дел Игорем Моргуловым, курирующим российскую внешнюю политику в Северо-Восточной Азии. Стороны обсудили экономическое и культурное сотрудничество двух стран, а также подготовку к возможному визиту в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына.

Впрочем, полноформатное экономическое сотрудничество и реализация совместных проектов невозможны из-за резолюций Совета Безопасности ООН, которые были приняты при поддержке России.