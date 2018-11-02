Киев, 2 ноября, 2018, 13:44 — ИА Регнум. Германия заинтересована в решении конфликта на Донбассе и восстановлении территориальной целостности Украины. Об этом 2 ноября в эфире телеканала «112 Украина» заявил эксперт по вопросам безопасности, генерал-лейтенант Василий Богдан, комментируя итоги вчерашнего визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«То, что этот визит состоялся, это позитивно для Украины в контексте нашей поддержки в нормандском и международном форматах. Во-вторых, это говорит о том, что Украина находится в центре внимания и Германии, и Европейского Союза. В-третьих, несмотря на проблемы нормандского формата, визит Меркель свидетельствует о том, что есть желание, есть намерения решать украинскую проблему в контексте украинских интересов, чтобы агрессор покинул нашу территорию», — сказал Богдан.

Он считает, что Кремль намеренно опубликовал санкционные списки в день визита Меркель на Украину. По его словам, таким образом «РФ демонстрирует нежелание выполнять Минские соглашения и снижать эскалацию конфликта на Донбассе».

«Не случайно визит Меркель совпал с санкциями Москвы 1 ноября. Это говорит о том, что Россия не собирается выполнять Минские соглашения. В день встречи двух игроков нормандского формата Украины и Германии третий игрок и виновник этих событий вводит санкции, несмотря на то, что они были ожидаемыми. Это яркая демонстрация грубого отношения Путина к минскому процессу и нежелание урегулировать ситуацию на международных принципах», — добавил Богдан.

Эксперт также выразил уверенность, что российские санкции не нанесут экономике Украине значительного вреда.

«Эти санкции свидетельствуют о том, что Россия пытается навредить Украине… Кого-то хотят отбелить как потенциального агента Кремля, кому-то хотят сделать пиар-акцию. Безусловно там есть представители, которые в условиях российской агрессии ведут себя достойно… Я поддерживаю мнение большинства — эти санкции не нанесут большого вреда Украине, её экономике… Эта акция направлена на внутреннего потребителя, чтобы продемонстрировать, что режим живет, он беспокоится и перспектива за Россией», — подытожил Богдан.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября президент Украины Петр Порошенко заявил, что в новый санкционный список России попали «достойные люди, включая моего сына» (депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Порошенко).

Он сообщил, что решение Кремля о вводе новых санкций против украинских граждан «не было неожиданным». «

Напомним, 1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Санкции ввели в отношении украинских судей, депутатов, бизнесменов, чиновников администрации президента, глав органов исполнительной власти, компании крупнейших украинских предпринимателей, руководителей ведомств. Из всего руководства Украины они не коснулись президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана.