Шилка, Забайкальский край, 2 ноября, 2018, 13:16 — ИА Регнум. Вслед за дорожающим бензином в Забайкалье взлетели цены на хлеб. По данным газеты «Вечорка», ещё накануне в городе Шилка (Шилкинский район) буханка продавалась по цене 16−17 рублей, а сегодня, 2 ноября, практически во всех магазинах она стоила уже 24−25 рублей.

Анна Побежимова ИА Красная Весна Хлеб

«Продавцы в магазинах сообщили, что хлеб привезли уже по такой цене», — отмечают забайкальские коллеги со ссылкой на слова жителя Шилки.

Напомним, ранее хлебопёки Забайкалья уже извещали о намерении поднять цены на свою продукцию. По данным «Заб.ру», один из крупнейших поставщиков мучных изделий Читы — ООО «Кенон» — ещё только планирует поднять цены, а Черновский хлебозавод уже осуществил повышение на 10−12%.

Как пояснил директор ООО «Кенон» Александр Соколов, в основном цены на хлеб поднимаются из-за подорожания зерна и топлива.