Киев, 2 ноября, 2018, 13:00 — ИА Регнум. Президент России в четверг, 1 ноября, утвердил список граждан Украины и украинских компаний, в отношении которых вводятся санкции. И в ту же минуту фигуранты этого списка, а также те, кто вроде бы должен был в него попасть, но не попал, и многочисленные эксперты стали выдвигать самые разные версии, объясняющие логику составителей списка. Со вчерашнего дня на Украине это новость номер один.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Игорь Коломойский

Журналисты местных оппозиционных изданий и некоторые эксперты констатировали, что в целом ряде случаев те или иные граждане включены в список, а принадлежащие им компании — нет, или наоборот. Бывает в этом списке и так, что один партнер по бизнесу в нем есть, а другого, по всем признакам точно такого же, нет.

Политикам и олигархам с майданным мировоззрением по понятным причинам выгоднее присутствовать в этом списке, чем отсутствовать в нем. Тем более в свете президентских выборов, до которых осталось полгода.

Отсутствие в списке олигарха Порошенко ещё как-то объясняется его вторым местом работы (президент Украины). Но уж Юлия Тимошенко не имела бы никаких оправданий для отсутствия. И она в списке есть. Значит, все-таки не агент Кремля. Впрочем, оппоненты Тимошенко утверждают, что все-таки агент, а в список ее включили для прикрытия. Потом появилась версия посложней: все-таки не агент, а в список включили для того, чтобы все подумали, что все-таки агент. Ну и так далее.

Нечто в том же духе произнес (касательно собственного отсутствия в списке) олигарх Коломойский. Он сказал, что его в списке нет потому, что список согласовывали с Порошенко. И тот попытался очернить Коломойского методом исключения из списка. А так-то он (Коломойский) «давний враг Путина». У старой игры появилась новая версия. Просто называть друг друга агентами Кремля неинтересно. Оппонент ответит тем же, и дискуссия заглохнет. Обсуждения, кто более давний враг Путина, а кто менее давний, открывают новые горизонты.

Но ни для граждан Украины, ни для России нет никакой разницы, какая из всех этих версий правильная. Между майданными политиками существуют отличия, но в пределах статистической погрешности. В основных параметрах все они совершенно одинаковые. Что и подтверждает Юлия Тимошенко, которой вроде бы надо вести предвыборную кампанию по принципу «Порошенко наоборот», а она вместо этого и говорит и делает абсолютно то же, что и он.

Все эти люди совершенно одинаковые, и все эти люди будут делать совершенно одно и то же. После того, как они вкусили крови раскола, войны и русофобии, сделать шаг назад уже нельзя. Потому что орущий про врагов, оборону, томос и нацию при отсутствии содержательной разницы выигрывает за счет децибелов.

Сделать шаг назад, прикрутить уровень агрессии нельзя. Подлинным оппонентом могут быть только политики с совершенно другими программами, каковых на майдане по понятным причинам нет. А в санкционный список можно было и включить майдан в полном составе, и не включать никого. Это может иметь отношение к крупному частному бизнесу, но отношения к политическому будущему Украины это не имеет.