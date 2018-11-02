Санкт-Петербург, 2 ноября, 2018, 12:37 — ИА Регнум. Язык малочисленного коренного народа ижора, проживающего в Кингисеппском и Ломоносовском районах Ленинградской области и в Санкт-Петербурге, включен в проект «Сбербанка» по сохранению исчезающих языков. Этот язык можно будет изучать дистанционно с помощью чат-ботов на основе искусственного интеллекта.

Представители народа ижора

Как сообщили 2 ноября в пресс-службе кредитной организации, чат-боты на сайте sberbank0411.ru работают на базе самообучающихся нейросетей.

«Общение с ними строится в игровой форме, коммуницировать можно с помощью иконок или выбирать слова и фразы из предложенного списка», — пояснили в «Сбербанке».

Помимо ижорского языка, чат-боты помогут изучить нганасанский — язык коренного населения полуострова Таймыр, а также ульчский — язык коренных жителей Хабаровского края.

В «Сбербанке» добавляют, что при разработке проекта использован дедуктивный и индуктивный метод машинного обучения, а языковой материал от носителей был собран с помощью профессиональных лингвистов.

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Как напоминает ИА REGNUM, ижора — древнейшее население северо-западных земель. Сегодня этот финно-угорский народ входит в перечень коренных малочисленных народов России — в 2010 году численность ижор составляла 266 человек. Современные представители ижор проживают в основном в Ломоносовском и Кингисеппском районах Ленинградской области. Основным промыслом представителей народа ижора является рыболовство.

Столицей ижорского мира можно назвать деревню Вистино на берегу Финского залива в 140 км от Петербурга. Курсы ижорского языка проводятся на постоянной основе при Ижорском музее в Вистино, занятия для жителей других районов Ленобласти возможны благодаря «Мобильной школе» регионального Центра коренных малочисленных народов.

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