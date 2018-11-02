Москва, 2 ноября, 2018, 12:18 — ИА Регнум. Сегодня, 2 ноября, президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям отчётно-выборного конгресса Международной ассоциации любительского бокса, которая насчитывает более 200 национальных боксёрских федераций, сообщается на сайте Кремля.

Цитата из х/ф «Первая перчатка». Реж. Андрей Фролов. 1946. СССР Боксёр перед боем

Глава государства отметил, что Международная ассоциация любительского бокса вносит значимый вклад в популяризацию бокса во всём мире. По мнению Путина, бокс воспитывает волю, характер, уважение к сопернику и умение «держать удар».

В ходе конгресса предстоит на высоком профессиональном уровне обсудить широкий круг вопросов, связанных с развитием и перспективами современного бокса, обменяется опытом. Президент пожелал участникам плодотворной и конструктивной работы.

Справка ИА REGNUM :

Международная ассоциация любительского бокса (англ. Amateur International Boxing Association), сокращенно АИБА (англ. AIBA) — ассоциация национальных боксёрских федераций. Ассоциация основана в 1920 году. В состав ассоциации входит 197 национальных федераций бокса с шести континентов.

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