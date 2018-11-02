Барнаул, 2 ноября, 2018, 12:11 — ИА Регнум. Траты граждан России на жилищно-коммунальные услуги не одинаковые (как и доходы), да к тому же ещё и субсидии в регионах распределяются по-разному. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заявила руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксане Молодых, комментируя обнародованный Сбербанком анализ трат россиян на «коммуналку», в котором сказано, что средняя семья в России тратит на ЖКУ чуть более 5 тысяч рублей в месяц.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата ЖКХ

«Понятно, что это «средняя температура по больнице». Думаю, что такой платеж необременителен для москвичей, а для таких регионов, как Алтайский край, безусловно, — весьма значимая доля расходов семейного бюджета.

Но надо понимать, что государство предоставляет такую помощь, как субсидия, гражданам, чьи расходы на коммуналку превышают 22% совокупного дохода семьи. На мой взгляд, этот показатель очень высок и не позволяет производить такие выплаты из бюджета большому количеству реально нуждающихся людей. Поэтому благополучные в финансовом плане регионы, например, такие как Москва, снижают этот показатель и тем самым обеспечивают расширение количества получателей льготы. Например, в Москве этот предел допустимых расходов на ЖКУ составляет 10% от совокупного дохода семьи. но не всем везет так, как москвичам, к сожалению», — заключила барнаульский депутат.

Напомним, ранее о том, что российская семья расходует на оплату жилищно-коммунальных услуг порядка 5038 рублей в месяц, известила «Российская газета» со ссылкой на анализ трат граждан России за девять месяцев 2018 года, проведённый Сбербанком России с использованием данных Росстата.

Уточняется при этом, что указанная сумма составляет 11,4% от расходов домохозяйства (средний показатель). Среди регионов, где за услуги ЖКХ из семейного бюджета уходит намного больше средств, названы Тува (24,5%) и Камчатский край (16,3%).