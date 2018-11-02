Нью-Дели, 2 ноября, 2018, 12:08 — ИА Регнум. На северо-востоке Индии в штате Ассам боевики убили пять индуистов, говорящих на бенгальском языке, сообщает 2 ноября Reuters.

Цитата из х/ф «Тринадцать». Реж. Михаил Ромм. 1936. СССР Убитый

В данном регионе проживают порядка 33 млн человек. Ситуация здесь крайне напряженная из-за этнических и религиозных противоречий. Также сложность вызывает тот факт, что многие жители здесь не имеют гражданства.

Напомним, северо-восточный штат Ассам граничит с Бангладеш, сюда бежало огромное количество беженцев, когда в соседнем государстве происходил внутренний конфликт. Многие из них до сих пор ожидают получения индийского паспорта.