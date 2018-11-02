Пермь, 2 ноября, 2018, 12:00 — ИА Регнум. В Перми по результатам собраний обманутые дольщики двух долгостроев, расположенных на улицах Декабристов, д. 97 и Кедровой, д.18, приняли решение о создании жилищно-строительных кооперативов (ЖСК). После регистрации ЖСК в налоговой проблемные объекты станут собственностью кооперативов и смогут претендовать на региональную поддержку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минстрое Пермского края.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

Напомним, с 1 января 2018 года в Прикамье начал действовать региональный закон о господдержке обманутых дольщиков. Он предполагает субсидирование целевого взноса в ЖСК, требуемого для достройки многоквартирного дома. Перечень категорий граждан, которые получают субсидии, был расширен с учётом предложений самих дольщиков.

На 1 ноября на территории региона числится 11 проблемных объектов. В официальном Реестре пострадавших граждан состоит 601 обманутый дольщик.

Стоит отметить, что на сегодняшний день Агентство по ипотечному жилищному кредитованию заключило соглашения с тремя ЖСК. На ул. Челюскинцев, 23 проблемный дом планируется сдать летом 2019 года. На первый квартал запланирован старт строительства объекта по адресу ул. Толмачева, 15. Объявлен конкурс на проектирование домов «Первого пермского микрорайона».