Киев, 2 ноября, 2018, 12:04 — ИА Регнум. В Киеве на Харьковском шоссе обнаружено тело 24-летнего мужчины с травмами, характерными для взрыва гранаты, заявили в пресс-службе городской полиции, сообщил 2 ноября официальный сайт ведомства.

Brighterkashmir.com Взрыв гранаты

В Днепровское управление полиции позвонил местный житель, который заявил, что у дома возле его автомобиля лежит тело неизвестного.

Очевидцы утверждают, что слышали хлопок ещё ночью, но не обратили внимания — ни стёкла ближайших квартир, ни припаркованные рядом автомобили не получили никаких повреждений.

Полицейские рассматривают версии убийства и самоубийства, поскольку, как стало известно, в близлежащем доме проживает бывшая девушка погибшего.

Напомним, 18 октября на окраине Киева мужчина получил сильнейшие травмы после попытки глушить рыбу боевой гранатой.

В средине июня 2018 года из-за взрыва в заминированном автомобиле пострадали четверо детей. Как выяснилось, ловушку соорудил бывший участник карательной операции в Донбассе.

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