Москва, 2 ноября, 2018, 11:53 — ИА Регнум. В Московском зоопарке поселилась краснокнижная кошка — самка дальневосточного (или амурского) лесного кота. Об этом сообщает 2 ноября официальный сайт мэра Москвы.

Biodiversity Heritage Library Амурский лесной кот

Отмечается, что прибывшую из зоопарка в Новосибирске амурскую кошку можно увидеть в вольере в экспозиции «Фауна России». Сообщается, что дальневосточный лесной кот считается редким подвидом бенгальского кота.

«Сейчас этой очень активной и подвижной кошечке почти шесть месяцев. К ухаживающим за ней сотрудникам кошка уже привыкла и узнает их», — отметила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября стало известно, что в Московском зоопарке впервые за 30 лет снова поселилась птица-секретарь. Двухлетний самец прибыл из французского орнитологического парка Parc des Oiseaux.

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