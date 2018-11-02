Городецкий район, Нижегородская область, 2 ноября, 2018, 11:40 — ИА Регнум. После пожара на турбазе в Нижегородской области возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека»), ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном следственном управлении СКР.

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По данным следствия, загорелся трехэтажный деревянный корпус частной турбазы.

«В момент возгорания в коттедже находились 14 несовершеннолетних детей и двое взрослых. Обнаружив возгорание, взрослые вывели из помещений 11 детей, находящихся на втором этаже», — отметили в ведомстве.

На третьем этаже находились трое мальчиков, двоим из которых удалось спастись, местонахождение третьего ребенка, которому 10 лет, до настоящего времени неизвестно.

Следствие уточняет, что на базе отдыха находились 14 школьников из Нижегородской области и Москвы, родители которых приобрели путевки через одну из туристических фирм.

«После пожара за медицинской помощью обратились родители только одного из пострадавших детей, у которого диагностирован ожог верхних дыхательных путей», — добавили в управлении.

Сейчас на месте пожара продолжается разбор завалов, после завершения работ следователи приступят к осмотру места происшествия.

«В ходе расследования уголовного дела следователи СК дадут принципиальную юридическую оценку действиям сотрудников турфирмы, оказывавших услуги, не отвечающие требованиям безопасности потребителей, а также действиям лиц, отвечающих за противопожарную безопасность деревянных строений на базе отдыха», — заключили в СУ СКР.

Кроме того, областной прокуратурой организована проверка соблюдения федерального законодательства при организации отдыха детей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, информация о возгорании поступила спасателям в 04:25 мск. Через полтора часа пожар был локализован на площади около 180 кв метров. В 07:49 ликвидировано открытое горение. Пожар произошел на турбазе в деревне Соболиха.

По данным МЧС, до прибытия пожарных было эвакуировано 32 человека, в том числе 14 несовершеннолетних. Эвакуированные дети размещены на соседней турбазе и ждут, когда их заберут родители.

В управлении МЧС по Нижегородской области также подтвердили, что пока не найден один ребенок.

Пользователи в социальных сетях уточняют, что группа школьников отдыхала на турбазе ForREST Green.