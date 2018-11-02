Детройт, США, 2 ноября, 2018, 11:37 — ИА Регнум. Вдова лидера рок-группы Soundgarden Криса Корнелла Вики подала в суд на лечащего врача певца, обвиняя его в халатности и выписке сильнодействующих препаратов. Об этом пишет 2 ноября портал TMZ.

Matthew Straubmuller Лидер Soundgarden Крис Корнелл

По словам Вики Корнелл, доктор Роберт Коблин выписал ее супругу за последние 20 месяцев его жизни более 900 доз антидепрессанта лоразепама и обезболивающего оксикодона. По ее мнению, врач должен был более внимательно отнестись к Корнеллу, поскольку тот был известен своей склонностью к наркотикам.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая в Детройте (США) вокалист групп Soundgarden и Audioslave Крис Корнелл скончался в возрасте 52 лет. Позднее стало известно, что смерть музыканта наступила в результате самоубийства.

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