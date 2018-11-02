Барнаул, 2 ноября, 2018, 11:44 — ИА Регнум. «Ростом цен в России уже никого не удивишь. Растут тарифы и страховки, цены на продукты и услуги, сама жизнь становится дороже. Вот только у большинства россиян никак не растут доходы, да и здоровья не прибавляется!» — напомнил алтайский доктор Игорь Червяков, комментируя данные Аптечной гильдии о предстоящем подорожании лекарств на 10% с 2019 года.

(сс) falconp4 Чай с лимоном

«Новость о грядущем подорожании лекарств как последний мазок дополняет картину системного кризиса больной экономики. Уточняется, что отечественные производители поднимут цены, в частности, из-за использования зарубежных компонентов. Также скажется повышение НДС с 18% до 20%: хотя на лекарства изменение налога не распространяется, производителям придется платить больше за транспортные услуги, электроэнергию, тепло и другие услуги.

Но ведь речь идет о росте цен на лекарства — товар неэластичного спроса, на котором экономить невозможно. Достаточно зайти в аптеку и убедиться, что больные и без того пользуются самыми дешевыми препаратами, покупая дженерики нижайшего качества с крайне малой, несмотря на все заверения Минздрава, эффективностью. И даже с этими препаратами беда, льготники не могут получить их месяцами! Достаточно вспомнить недавнюю смерть из-за отсутствия лекарств 28-летней жительницы Саратова, дефицит с копеечными вакцинами полиомиелита, отсутствие простых обезболивающих средств.

Понятно, что если отечественная фарминдустрия базируется на импортном сырье, недорогих лекарств не получится! В свое время россияне уже лечились почти задаром «заряженной водой» Чумака, целительным взглядом Кашпировского, обещающими здоровье амулетами. Не так давно депутат Госдумы РФ Петр Толстой предложил россиянам «выплевывать» иностранные лекарства и лечиться народными средствами, в частности корой дуба и отваром боярышника. Видно, к тому и движется наше здравоохранение, время покажет», — заключил эксперт.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что российские фармацевты начали закупки импортных препаратов по новому курсу рубля, а у отечественных производителей существуют свои причины для наценки, сообщили «Известия» со ссылкой на представителей Аптечной гильдии. Известно, что значительный скачок курса доллара произошел еще летом 2018 года, но тогда цены на лекарства не выросли, поскольку у дистрибьюторов были запасы препаратов. Но сейчас, со слов главы Аптечной гильдии Елены Неволиной, «склады почти пустые». Пополнение запасов начнется в конце года.