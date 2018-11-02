Таруса, Калужская область, 2 ноября, 2018, 11:30 — ИА Регнум. В Калужской области прошёл первый форум молодых педагогов. Как сообщили 2 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, мероприятие, в котором принял участие министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев, прошло в Тарусе под девизом: «Время выбирает нас». Его цель — помочь начинающим учителям адаптироваться к современному образовательному процессу, содействовать им в успешной профессиональной реализации.

Admoblkaluga.ru На первом форуме молодых педагогов Калужской области

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В работе новой для калужского региона площадки, организованной областным министерством образования и науки, приняли участие более 70 молодых педагогов, в том числе — председатели районных советов молодых педагогов из всех районов области, а также руководители областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ, Калужского госинститута развития образования, органов исполнительной власти.

Обращаясь к собравшимся, глава регионального минобрнауки Александр Аникеев поделился своим видением организации работы молодого педагога и эффективного преодоления трудностей, возникающих на начальном этапе работы в школе. Речь также шла о правовых аспектах их деятельности. Особое внимание на форуме уделялось вопросам моделирования современного урока и обеспечению психологической безопасности детей в интернете.

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Молодым педагогам представили книгу «Заслуженные учителя Калужской области: 1940−2015».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в образовательные организации Калужской области пришли работать 189 молодых педагогов, большая часть из них — в школы. По сравнению с 2016 годом количество молодых специалистов увеличилось на 33 человека.