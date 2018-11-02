Ярославль, 2 ноября, 2018, 11:29 — ИА Регнум. МУП «Городское спецавтохозяйство» Ярославля расторгло договор на уборку города с московской фирмой ГК «Спецстройинж». Об этом сказал корреспонденту ИА REGNUM директор «Городского спецавтохозяйства» Эдуард Снежков.

City-yaroslavl.ru Снегоуборочная техника

«Спецстройинж» по договору субподряда убирал Ленинский и Заволжский районы Ярославля. В конце октября мэрия Ярославля проводила проверку готовности организаций, убирающих город к сезону. Выяснилось, что ГК «Спецстройинж» не имеет достаточного количества снегоуборочной техники. Ей не хватало комбинированных машин, тракторов, фронтальных погрузчиков. На Заволжский район по нормативам должно быть 12 комбинированных машин, в Ленинском районе — 10. А подрядчик на момент проверки предоставил 7 комбинированных машин на 2 района. По остальной технике не предоставил ничего.

Сняли. Выкинули их. В Ленинском районе будет убирать ООО «ЯрАвтоДор», а в Заволжском пока — «Городское спецавтохозяйство». Мы думаем, кто будет убирать Заволжский район — время еще есть. Предложения есть, смотрим по количеству техники, по отношению людей к работе», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор МУП «Городское спецавтохозяйство» Эдуард Снежков.

«Городское спецавтохозяйство» является генеральным подрядчиком по уборке города, при этом часть районов предприятие отдает на субподряд.