Якутск, 2 ноября, 2018, 11:15 — ИА Регнум. В отрасли сельского хозяйства необходимо устанавливать льготы на ресурсы, особенно если речь идёт о северных и отдалённых от центра России территориях. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал депутат Пётр Аммосов (КПРФ), комментируя поручение президента РФ Владимира Путина утвердить программу развития села.

Александр Дейнека. Уборка поля серпом и комбайном. 1930

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Насколько она поможет в том виде, к котором предлагается, народный избранник сказать затруднился.

«Село действительно загибается, но насколько в такой ситуации поможет эта программа — без калькулятора судить сложно. Мы облегчённо вздохнули, когда тарификацию сделали в два раза ниже по электроэнергии, это дало какой-то эффект, но без снижения тарифов на газ и ГСМ о каком-то развитии комплекса АПК в Якутии говорить рановато», — считает Пётр Аммосов.

При этом он подчеркнул, что в помощи по снижению транспортных расходов на доставку кормов сельхозпредприятия республики, несомненно, нуждаются и говорят об этом прямым текстом. Из-за суровых климатических условий кормовая база в регионе хромает.

«На этой неделе был на одной свиноферме, и там как раз поднимался вопрос по субсидированию компенсаций на перевозку комбикормов, а также приводили размеры трат на электроэнергию и газ. Для таких холодных территорий, как Якутия, устанавливать льготы на ресурсы для сельхозпредприятий обязательно», — считает депутат.

Проблемы с дороговизной подвоза кормов в отдалённой от центра страны республике тоже нужно решать, также подчеркнул Пётр Аммосов, отметив, что мукомольный, комбикормовый заводы в Якутии строили, но они обанкротились, потому что цена перевозки очень завышена — бензин и солярка стоят уже в среднем по Якутии 53 рубля. По мнению депутата, не скажется положительно на сельскохозяйственной отрасли и грядущее повышение НДС на 2%.

«О праве на применение вычета по НДС в случае приобретения товаров за счет бюджетных субсидий говорить, конечно, здорово, но нужно все эти моменты просчитывать. А пока в Якутии получается так: сельхозпредприятия создаются, а потом выясняется, что их рентабельность как следует не просчитывалась, и они становятся банкротами. Вообще к вопросу развития сельского хозяйства нужно подходить комплексно — начиная от начала поставки сельхозтранспорта, заканчивая тарифами на стоимость ГСМ. И без кормовой базы никакой проект не будет рентабелен. Нужно поднимать после проекта вопросы землепользования, которые тесно связаны с кормами», — отметил Пётр Аммосов.

Как сообщало ИА REGNUM, госпрограмма по развитию сельских территорий очень нужна Хабаровскому краю. Поручение президента России Владимира Путина, данное правительству, о разработке государственной программы поддержки села поможет региону в развитии собственного производства продовольствия. Пока Хабаровский край сам себя продуктами питания обеспечить практически не может.