Ярославль, 2 ноября, 2018, 10:38 — ИА Регнум. Жители сельской местности Ярославской области начали получать квитанции за вывоз мусора. Об этом они пишут в социальных сетях, выкладывая образцы документов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Квитанция за вывоз мусора

Люди возмущены — мусор из деревень никто не вывозит, контейнеров там никогда не было, а счета выставлены. Счета выставил региональный оператор по обращению с ТКО — ООО «Хартия». Интересно, что части жителей электронные квитанции пришли с электронных адресов поставщика электроэнергии — ПАО «ТНС энерго».

При этом счета получили даже те, кто пока не построил дом, но имеет точку подключения электричества.

Начисления за сентябрь и октябрь. С фига ли? Отродясь контейнеров не было. Городские мусор в пакетиках в город вывозят, местные устроили свалку в поле. Строители «узбеки» — под каждым кустом и в канавках», — пишет владелица частного дома в Ярославской области в Facebook.

Многие ярославцы не торопятся оплачивать счета за мусор, полагая, что это мошенничество. Договоров с «Хартией» домовладельцы не заключали.

Я пока платить не буду. Я ни с кем ничего не заключал, условий вывоза (расписания, местонахождения) никто не сообщал. Самого вывоза мусора не наблюдаю. Квитанция, упавшая на мыло, прочитана случайно, я там большую часть писем сношу, не читая. Может, это мошенники», — пишет пользователь форума «Ярпортал».

Согласно тарифу, в сельской местности за вывоз мусора собирают 83 рубля 80 копеек с человека.