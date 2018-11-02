Смоленск, 2 ноября, 2018, 10:36 — ИА Регнум. Содействие в финансировании строительства в Смоленске нового лечебного корпуса областной детской клинической больницы, а также нового онкологического диспансера обещала оказать заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Вопросы строительства этих объектов обсуждались в ходе встречи в Москве губернатора Алексея Островского с вице-премьером, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации области 2 ноября.

Пресс-служба администрации Смоленской области Встреча главы Смоленской области Алексея Островского и вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой

«Нами определены два варианты решения вопросов. В случае если региональное софинансирование составит 13%, то в течение 2019−2020 годов будут выделены земельные участки, разработана проектно-сметная документация, получено заключение государственной экспертизы, а в последующие три года за счет средств федерального бюджета — построены данные объекты. Если же софинансирование предусмотрят в меньшем объеме, на уровне 3%, тогда сроки реализации этих масштабных проектов существенно сократятся, и мы сможем ввести их в эксплуатацию в ближайшие годы. В любом случае строительство лечебного корпуса детской больницы и онкодиспансера одобрено — в скорой перспективе в нашем регионе появятся новые современные учреждения здравоохранения», — прокомментировал итоги встречи Алексей Островский.

Смоленская областная детская клиническая больница является ведущим учреждением региона по оказанию медицинской помощи детям. Однако здания построенные в начале и середине прошлого века учреждения здравоохранения подобного профиля уже не соответствуют современным требованиям и нормам: дефицит площадей не позволяет разместить высокотехнологичное оборудование и создать необходимые функциональные подразделения для оказания медицинской помощи детям в соответствии с действующими стандартами. Часть специализированных педиатрических отделений (общей мощностью 140 коек) работает на базе стационара для взрослых.

О необходимости строительства в регионе нового диспансера говорят не первый год. Действующий диспансер расположен в приспособленных зданиях 1936 года постройки. Учреждение размещается на девяти площадках в разных районах города, что затрудняет логистику оказания помощи, создавая неудобства для пациентов. Нехватка площадей также препятствует дальнейшему развитию в Смоленской области современных инновационных технологий для лечения онкологических заболеваний.