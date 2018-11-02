Курган, 2 ноября, 2018, 12:04 — ИА Регнум. Жители Курганской области давно ждали, когда с высоких трибун произнесут выстраданное «население новый тариф на мусор не потянет». Это случилось. Глава региона Вадим Шумков заявил пространно о грядущем росте тарифа на мусор более чем в шесть раз и попросил помощи из федерального бюджета на миллиарды в ходе совещания при полномочном представителе президента России в Уральском федеральном округе, которое состоялось 1 ноября 2018 года.

Цитата из м/ф «Вершки и корешки». Реж. Леонид Носырев. 1974. СССР И «рыбку» съесть, и косточкой не подавиться

«Стоимость услуг с учётом заявки регионального оператора и инвестиционного предложения — это приведёт к многократному превышению тарифа. Это недопустимо. Люди не смогут это оплатить», — с грустью в голосе заявил Вадим Шумков.

Выступление врио губернатора Курганской области наблюдатели уже назвали «похожим на шантаж».

«Написать кривую территориальную схему обращения с отходами и шантажировать президента страны и министра природных ресурсов и экологии народными волнениями — это очень оригинально и свежо», — иронизируют участники мусорного рынка.

Практически тем же, «народными волнениями» угрожал прежний губернатор Курганской области Алексей Кокорин, когда ездил в Москву с протянутой рукой вместо приложения мозговых извилин в областном правительстве, в котором засели люди, которые сейчас, при новом главе региона, споро прощаются с высокими постами «по собственному желанию».

С приходом врио губернатора Вадима Шумкова в Зауралье пришла надежда на инновации, инвестиции, экономический прорыв. Но совещание от 1 ноября 2018 года в полпредстве УФО явственно показало надежду нового главы региона на инвестиции федеральные, бюджетные. Хотя региональный оператор по обращению с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными, ООО «Компания Рифей» по букве закона должно бы инвестировать сперва, а потом, грубо говоря, деньги «отбивать».

Не допуская перехода на личности юридических лиц, хотелось бы вежливо отметить, когда с региональной казны нечего взять, кроме крови жителей области, тогда будем доить федеральный бюджет. Врио губернатора Вадим Шумков выразил 1 ноября 2018 года надежду на четырёхтриллионный бюджет нацпроекта «Экология», из которого надо бы оплатить проектирование и строительство мусороперерабатывающего комплекса, а также мусорного полигона под Курганом, единственного на всю область, комплекса по обезвреживанию ртутных ламп и рекультивацию шадринской мусорки. И будьте добры, оплатите нам за федеральный счёт очистку реки Бетёвки. Врио губернатора Вадим Шумков столь быстро произнёс сумму, что мы до сих пор гадаем с коллегами и общественниками, 24 миллиарда он слёзно вымаливает из федерального бюджета или все 124? Об инвестиционной составляющей регионального оператора не вспоминают.

Оговорюсь сразу, что могу заблуждаться, так как журналист, а не инженер. Моя сфера — анализ происходящего. Однако, на строительство мусоросортировочного комплекса в Кургане запланировано 2,3 млрд рублей. Исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин отметил, что стоимость сортировочного завода в Тюмени, введенного в эксплуатацию в августе 2018 года, составила 1,7 млрд рублей. Его годовая мощность — 350 тыс. тонн мусора. Завод в Нижнем Новгороде мощностью около 470 тыс. тонн обошелся в 1,2 млрд рублей. При этом в Кургане планируется строительство мусоросортировочного завода мощностью 270 тыс. тонн по серьёзно завышенной стоимости.

Нет слов. Одни выражения, и те — нецензурные.