Барнаул, 2 ноября, 2018, 10:30 — ИА Регнум. Некоторые алтайские аграрии к позитивной информации Минсельхоза РФ по поводу небывалого урожая масличных культур относятся двояко и уже завидуют жителям Забайкальского края, где врио губернатора назначен экс-замминистра министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Осипов. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель фермерского хозяйства из Шипуновского района Владимир Жданов, с одной стороны хорошо, что площади под масличными культурами впервые в истории России увеличены, но почему в Алтайском крае цена тонны этой культуры не превышает 12 тысяч рублей?

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборочная кампания на Алтае

«Погодные условия в этом году очень сложные: сев начался поздно, летом катаклизмы продолжились. Пшеницы третьего сорта в итоге у нас совсем мало. Более-менее уродился подсолнечник. Для того, чтобы рассчитаться со всеми кредиторами, его цена, по нашей оценке, должна была быть хотя бы 15 тысяч рублей за тонну. Но сейчас больше 12 тысяч рублей за семечку не дают.

При этом продукты дешевле не становятся, затраты растут, да еще и МРОТ подняли. Но с каких денег мне зарплату работникам поднимать? У нас не государство, а Роснефть управляет рынком, а нефтяники никого слушать не хотят, гонят топливо на экспорт. Где это видано, чтобы солярка больше 50 рублей за литр стоила?

Это огромные издержки, но никто из местной власти даже палец о палец не ударил, чтобы помочь решить вопрос хотя-бы с отсрочками по кредитам и налоговым платежам. Почему-то в Забайкалье новый глава пришёл и сразу со всем стал разбираться, а у нас в крае уже почти полгода как власть сменилась ‑ и молчок. Никто не слышит, что у нас горе, мы разоряемся.

Увы, я знаю стоимость совместно нажитого имущества Степаненко и Петросяна, но не знаю ничего о том, что делается у нас в сельском хозяйстве», — подчеркнул Владимир Жданов.

Напомним, урожай подсолнечника в России действительно обещает быть впечатляющим. Посевные площади этой культуры увеличены до рекордных 8,1 млн. га. По состоянию на 30 октября, её намолот составил 10,8 млн т против 8 млн тонн в 2017 г.) при урожайности 15,9 ц/га (в 2017 г. — 15,5 ц/га).

Что касается врио губернатора Забайкальского края Александра Осипова, то указ о его назначении был подписан 24 октября 2018 года после добровольной отставки Натальи Ждановой. Практически с первого дня работы в новой должности новый глава Забайкалья решает несколько самых серьезных проблем. Они связаны с отопительным сезоном, взлетевшими ценами на бензин, восстановлением дорог, выплатами пострадавшим от паводка и увеличением бюджета края на 2019 год.