Вашингтон, 2 ноября, 2018, 10:21 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность заключения торгового соглашения с председателем КНР Си Цзиньпином, которое положит конец торговому спору между двумя странами. Об этом со ссылкой на четыре источника, знакомые с ситуацией, сообщило Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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Трамп: торговля между США и Китаем — «идиотизм»

Договоренности по этому вопросу могут быть достигнуты на встрече лидеров двух стран на полях саммита G20, который пройдёт в Аргентине.

Отмечается, что толчком к такому шагу стал телефонный разговор Трампа с Си Цзиньпином, состоявшийся 1 ноября. Уточняется, что американский лидер Трамп уже попросил ключевых сотрудников администрации президента США начать проработку возможных условий сделки с Китаем. В этой работе задействовано сразу несколько ведомств.

Напомним, 1 ноября президент США Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с главой КНР Си Цзиньпином. По словам главы Белого дома, это была «долгая и очень хорошая беседа». В свою очередь китайский лидер выразил надежду на «достижение консенсуса по вопросам торговли США и Китая». Также сообщалось о запланированных между лидерами двух стран встречах на G-20 в Аргентине» — саммит «двадцатки» в Буэнос-Айресе стартует 30 ноября.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года Белый дом обнародовал меморандум против «китайской экономической агрессии», то есть о торговых ограничениях против Китая. Документом вводились 25-процентные пошлины более чем на 100 видов китайской продукции. В начале апреля Трамп анонсировал новое повышение пошлин на импорт товаров из КНР в общей сложности на 150 млрд долларов. На все подобные шаги США КНР отвечала зеркальными мерами. Так, в августе Пекин ввёл 25-процентные пошлины на американские товары на $16 млрд.