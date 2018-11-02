Анкара, 2 ноября, 2018, 10:06 — ИА Регнум. Прокуратура Турции выдала ордера на арест 50 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, сообщает 2 ноября Anadolu.

Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США Внимание, розыск!

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена. Ее лидер религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.

Напомним, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.