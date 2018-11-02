Махачкала, 2 ноября, 2018, 09:36 — ИА Регнум. Бывший руководитель территориального Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана Магомед Сулейманов останется под стражей. Верховный суд республики не нашёл оснований для смягчения меры пресечения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда 2 ноября.

Цитата из х/ф «Зелёная миля». Реж. Фрэнк Дарабонт. 1999. США За решёткой

Напомним, Магомед Сулейманов был задержан 18 августа 2018 года. В его отношении возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество», «Организация преступного сообщества» и «Превышение должностных полномочий». Он был заключён под стражу на два месяца. Позже обвиняемому был продлен срок пребывания за решёткой еще на месяц — до 17 ноября 2018 года.

По версии следствия, в 2010 году Сулейманов создал преступную группу, которая предоставляла медицинским клиникам и учреждениям поддельные документы. Через возглавляемые аффилированными лицами страховые компании на основании поддельных документов за якобы оказанные медицинские услуги перечислялись денежные средства фонда. За восемь лет злоумышленники похитили более 210 млн рублей.

Защита Сулейманова посчитала решение Советского районного суда города Махачкалы о продлении ареста незаконным и обжаловала его. Адвокаты просили избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде залога или домашнего ареста. Однако Верховный суд республики оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, специалист из Республики Крым станет новым руководителем дагестанского территориального отдела ФОМСа. Об этом 31 октября рассказал глава региона Владимир Васильев. Он отметил, что за назначенца персонально отвечает руководитель Федерального фонда Наталья Стадченко.

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