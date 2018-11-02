Москва, 2 ноября, 2018, 09:32 — ИА Регнум. Котировки нефти марки Brent 1 ноября впервые с 22 августа ушли под отметку $73, а на утренних торгах в пятницу передвинули минимумы до $72,44, после чего вернулись выше $73, но показывают сдержанную и неуверенную динамику, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

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«На уходящей неделе медвежьи настроения в сырьевом сегменте усилились на фоне резкого роста сланцевой добычи в США. Масла в огонь вчера подлил опрос Bloomberg, который указал на увеличение производства ОПЕК до максимального с 2016 года уровня. Причем наиболее существенный прирост был зафиксирован в Саудовской Аравии и Ливии», — пояснил эксперт.

Под предлогом грядущих санкций против нефтяного сектора Ирана, которые вступят в силу в это воскресенье, экспортеры картеля активно наращивают производство, чтобы избежать дефицита мирового предложения и параллельно пополнить свои бюджеты нефтяными доходами. Дл быков по нефти, которые еще месяц назад говорили о скором достижении ценами $100 за баррель, это своего рода разочарование.

«С технической точки зрения Brent уже выглядит перепроданной, по крайней мере, на краткосрочных графиках. А значит, у котировок может появиться потенциал роста — был бы предлог. Несмотря на то, что эффект от санкций против Ирана уже учтен рынком в ценах, сам факт их введения способен взбодрить покупателей. Так что 5 ноября рынок может открыться гэпом вверх, а пока перспективы отскока сегодня, 2 ноября, до конца дня выглядят ограниченными», — отметил Мащенко.

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