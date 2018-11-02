Москва, 2 ноября, 2018, 09:24 — ИА Регнум. Международный валютный рынок довольно жестко обошелся с долларом США накануне (1 ноября). После затяжного периода роста американская валюта подверглась широкомасштабной распродаже против большинства мировых валют, Но не против рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

Цитата из м/ф «Стойкий оловянный солдатик». Реж. Лев Мильчин. 1976. СССР По стойке смирно

На локальном рынке цена доллара США в последние дни меняется незначительно. Торги проходят в диапазоне 65,40 — 65,90 руб. Но при этом рубль демонстрирует высокую устойчивость к распродажам на рынке нефти. Накануне нефтяные фьючерсы обновили трехмесячные минимумы. Смесь Brent упала ниже $73 за баррель.

«Вероятно, основной причиной текущего застоя — ожидание результатов встречи президентов России и США 11 ноября. Однако некоторое разнообразие могут внести ожидаемые сегодня, 2 ноября, данные по рынку труда США. При этом стоимость доллара, скорее всего, не выйдет за рамки 65−67 рублей», — считает эксперт.

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