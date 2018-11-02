Анахайм, США, 2 ноября, 2018, 09:16 — ИА Регнум. «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

Цитата из м\ф «Шайбу! Шайбу!» Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

В составе «Рейнджерс» отличились Кевин Хейз и Бретт Хауден. У «Анахайма» точными бросками отметились Якоб Сильверберг и Рикард Раккель.

В серии буллитов точнее отказались хоккеисты «Рейнджерс». Решающий бросок исполнил Матс Цукарелло.

Отметим, что российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев в этом матче отразил 28 бросков из 30.

На сегодняшний день «Рейнджерс» занимают 28-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 11 очков в 13 матчах. «Анахайм» идёт на 20-м месте, в активе команды 13 очков в 14 играх.

«Анахайм Дакс» (Анахайм) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — 2:3 (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1).

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