Сент-Луис, США, 2 ноября, 2018, 08:14 — ИА Регнум. «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:3.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Гол. Хоккей

В составе «Сент-Луиса» дубль оформил Оскар Сундквист. Также отличились Владимир Тарасенко, Колтон Парэйко и Тайлер Бозак.

В составе «Вегас» шайбы забросили Пьер-Эдуар Белльмар, Эрик Хаула и Алекс Так.

На сегодняшний день «Сент-Луис» занимает 25-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 11 очков в 11 матчах. «Вегас» идёт на 26-м месте, в активе команды 11 очков в 13 играх.

«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — «Вегас Голден Найтс» (Лас-Вегас) — 5:3 (1:1, 3:1, 1:1).

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