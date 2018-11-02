Москва, 2 ноября, 2018, 08:06 — ИА Регнум. В ходе кампании по вакцинации от гриппа уже были привиты более пяти миллионов жителей столицы России. Об этом в эфире телеканала «Москва-24» сообщил глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

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По словам чиновника, из пяти миллионов привитых от гриппа москвичей около 25% — дети. Также Хрипун подчеркнул, что в 2017 году было привито на миллион человек меньше. По мнению руководителя департамента здравоохранения Москвы, 20% роста числа привитых граждан удалось достичь в том числе работой мобильных пунктов вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по данным конца октября 2018 года в России вакцинацию от гриппа прошли свыше 43,8 млн человек — это 30,3% от общей численности населения страны.

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