Вашингтон, 2 ноября, 2018, 08:03 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп отметил свои усилия по сохранению мира во всем мире, заявив, что именно благодаря его стараниям удалось избежать ядерной войны. Об этом глава Белого дома заявил 1 ноября в ходе выступления перед сторонниками в штате Миссури.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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Трамп признался, что «влюблен» в Ким Чен Ына

При этом американский лидер назвал себя «правильным человеком», без появления которого весь мир уже бы находился в состоянии ядерной войны, пишет «Российская газета». Большим достижением в этом плане Трамп считает свою встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в июне 2018 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, первая в истории встреча лидеров Соединённых Штатов и Северной Кореи состоялась 12 июня в Сингапуре. Двухсторонний саммит ознаменовал собой резкое потепление в отношениях между странами. Стороны подписали ряд соглашений, открывающих перспективы полного урегулирования конфликта на Корейском полуострове. Так, Дональд Трамп и Ким Чен Ын договорились о начале денуклеаризации Корейского полуострова взамен на снятие санкций с Пхеньяна и предоставление КНДР гарантий безопасности.

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Добавим, что новая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться уже в январе 2019 года. Как отмечает южнокорейская газета Chosun Ilbo, место нового саммита на высшем уровне пока не определено. Ранее возможную встречу лидеров двух стран в ближайшие несколько месяцев анонсировал помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.