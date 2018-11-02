Майами, США, 2 ноября, 2018, 07:24 — ИА Регнум. Вашингтон считает Кубу, Венесуэлу и Никарагуа «тройкой тираний» и намерен оказывать на указанные страны санкционное давление, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, передает телеканал Fox News.

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В ходе своего выступления в колледже Майами-Дейд Болтон подчеркнул, что Куба, Венесуэла и Никарагуа составляют «треугольник террора», который является источником страдания множества человек и «грязной колыбелью коммунизма в Западном полушарии».

По словам американского дипломата, санкции против властей Венесуэлы и Кубы будут введены администрацией Соединенных Штатов уже в ближайшие дни.

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении действия торгово-экономического эмбарго в отношении Кубы ещё на один год.

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