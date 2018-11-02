Москва, 2 ноября, 2018, 07:23 — ИА Регнум. Русские на стыке Запада и Востока в эпоху глобального перелома, по важности не меньшем, чем переход от палеолита к неолиту, призваны производить новые идеи и образы жизни, заявил политолог, театральный режиссер и лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Константин Юон. Кремль

"Что такое эта жизнь, которую предлагает сейчас Запад, — это еще больший и больший разрыв между человеком и ростом производства? Да, научились делать рост производства без роста человека, и чем больше разрыв этот, тем быстрее катастрофа мировая. Кто-нибудь может предложить западный образ жизни, в котором Китай и Индия получат потребление больше, чем Америка? Не могут! Значит, русские органически вырабатывают нечто, необходимое человечеству. Русские всегда будут производителями главного — новых идей и образов жизни, и эти образы жизни сейчас нужны, как никогда не были нужны, потому что эта жизнь кончается!» — заявил эксперт.

По его словам, какой бы сладкой и притягательной не казалась эта жизнь в неге потребления, она походит к концу, а мир сейчас находится «на таком переломе, на котором он не был при переходе от неандертальца к кроманьонцу, от палеолита к неолиту», а русские на этом переходе — единственное спасение и единственный катехон, подвел итог Кургинян.

Политолог также уверен, что в нынешнем ее далеко не идеальном положении, Россия является единственной живой альтернативой нынешнему вступившему на путь антигуманизма и «антибожия» в философском смысле этого слова Запада.