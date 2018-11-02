Калуга, 2 ноября, 2018, 06:40 — ИА Регнум. Следственный комитет Калужской области возбудил уголовное дело по факту гибели каскадера Олега Шилкина на съемках картины «Ильинский рубеж», сообщил адвокат семьи погибшего Андрей Мишонов.

Kaluga.sledcom.ru Место происшествия

По его словам, было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности». Также семья погибшего намерена подать иск о компенсации в адрес кинокомпании «Военфильм». Семья Шилкина считает, что во время съемок нарушались правила безопасности.

Напомним, 22 октября в Медынском районе Калужской области на съемках фильма «Ильинский рубеж» погиб каскадер Олег Шилкин. Сообщается, что во время съемок батальной сцены каскадер был раздавлен танком во время выполнения трюков.