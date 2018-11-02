Вашингтон, 2 ноября, 2018, 06:27 — ИА Регнум. Престарелая 94-летняя жительница американского штата Орегон выжила после 74 осиных укусов, сообщил телеканал Fox 12.

Оса

Сообщается, что женщина занималась уборкой дорожки рядом со своим домом, однако затем наткнулась на крупное осиное гнездо. После этого насекомые напали на женщину и нанесли ей множество укусов. На крики американки прибежал ее сын и смог отогнать от нее ос: женщину госпитализировали.

Медики удивились, что престарелая женщина смогла пережить 74 осиных укуса. По их словам, от меньшего количества осиного яда погибали молодые и здоровые люди.