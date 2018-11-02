Что прекратит войну между Украиной и Донбассом: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 2 ноября, 2018, 11:00 — ИА Регнум.
- ФРГ и Франция в атаке на дрон ОБСЕ в Донбассе обвинили Россию;
- Экс-представитель ОБСЕ знает средство прекращения войны в Донбассе;
- Помпео ждёт доказательств для санкций за убийство Хашогги;
- США поддержали саммит по Сирии;
- На перехват воздушных шпионов российские самолеты поднимались четыре раза.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/824.