Вашингтон, 2 ноября, 2018, 06:07 — ИА Регнум. Белые мужчины Соединенных Штатов являются главной угрозой для безопасности страны, заявил ведущий телеканала CNN Дон Лемон в прямом эфире, сообщает газета Independent.

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Сообщается, что телеведущий освещал инцидент со стрельбой в Джефферсонтауне, в которой погибли двое чернокожих жителей США.

«Мы должны прекратить демонизировать людей и уже признать, что самая большая террористическая угроза в этой стране — это белые мужчины, большинство которых являются праворадикалами», — заявил Лемон.

По его словам, белые мужчины являются большей угрозой, нежели мусульмане или нелегальные мигранты. Компания CNN отказалась комментировать этот инцидент.