Челябинск, 2 ноября, 2018, 06:06 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении жителя Челябинска, который получил из Белоруссии посылку с запрещенными в России анаболиками, передано в Тракторозаводский районный суд, пишет 2 ноября «Вечерний Челябинск».

Суд

Фигурант дела о контрабанде сильнодействующих веществ — 44-летний челябинец, увлекающийся бодибилдингом. Комментируя итоги расследования уголовного дела, Ольга Нуржанова, помощник прокурора Тракторозаводского района, рассказала, что мужчина заказал препараты в Белоруссии через интернет.

Отмечается, что белорусский поставщик предупредил челябинца о незаконности импорта этих анаболиков. Тем не менее, фигурант дела оформил заказ. Задержан он был на почте при получении посылки. С него взяли подписку о невыезде.

Напомним, в России запрещена торговля анаболическими стероидами без соответствующей лицензии, переправка их через границу является контрабандой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Челябинске в незаконном сбыте в крупном размере сильнодействующих ненаркотических веществ признан виновным бывший спортивный инструктор, который продавал стероидные препараты своим клиентам и знакомым.