Гётеборг, Швеция, 2 ноября, 2018, 05:30 — ИА Регнум. Полиция обнаружила подозрительное вещество в комнате шведского отеля, где скончалась одна из постоялиц, сообщает пресс-служба полиции Гетеборга.

Отравление

Сообщается, что поначалу полицейские приняли это вещество за наркотики, однако в дальнейшем изменили классификацию вещества на «подозрительное на опасное».

Отмечается, что всем, кто находился рядом с веществом, предложили пройти медобследование. Причины смерти женщины пока не установлены. Также не сообщается, что за вещество на самом деле обнаружили полицейские.

По одной из версий, найденное вещество может оказаться азидом натрия, который является высокотоксичным. Вероятно, он мог стать причиной гибели женщины.