В Армении распущен парламент, в Македонии — дело против главы: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 2 ноября, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Распущен парламент Армении;
- Всё меньше граждан Украины хотят силой вернуть Крым;
- В Македонии против президента возбуждено дело;
- Молдавский остался госязыком Молдавии;
- Представитель Козака заявил, что нефтяники выполнили соглашение по ценам.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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