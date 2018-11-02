Кишинёв, 2 ноября, 2018, 04:06 — ИА Регнум. Парламент Молдавии отказался рассматривать инициативу о переименовании государственного языка конституции с молдавского в «румынский». Как передает корреспондент ИА REGNUM, инициатива принадлежит либерал-демократам, которые указали, что срок ее рассмотрения истекает.

Молдавский танец. Почтовая марка

После того, как представители правящей Демпартии отказались поддержать предложение, либерал-демократы покинули заседание парламента в знак протеста. А депутат от ЛДПМ Мария Чобану даже пообещала обратиться к президенту Румынии Клаусу Йоханнису с тем, чтобы тот лишил румынского гражданства всех тех, кто отказался поддержать переименования языка в «румынский».

Социалисты предложили внести вопрос на референдум. А лидер либералов Михай Гимпу заявил, что «проблема не решится до тех пор, пока депутаты говорят на русском языке и поддерживают Россию, а не свой народ». Спустя минуту, говоря о предложении провести референдум, Гимпу добавил, что у граждан Молдавии «менталитет Екатерины II, Петра I и Леонида Брежнева».

5 декабря 2013 года Конституционный суд Молдавии принял решение о том, что государственным языком в стране, вопреки тексту конституции, является «румынский». КС постановил, что «румынский» и молдавский языки можно считать идентичными, а текст декларации о независимости страны, где упоминается «румынский язык» (в декларации о независимости синтагма «румынский язык» упомянута в рамках отсылки к законам 1989 года о провозглашении молдавского языка государственным и о «возврате» ему латинской графики, притом что в самих этих документах язык, как и в принятой в 1994 году конституции Молдавии, назван молдавским), превалирует над текстом конституции, где он назван молдавским.

Молдавская письменность существует на кириллице с момента своего появления в XVI веке. Понятия «румыны», «румынский народ» и «румынский язык», созданный трансильванскими лингвистами на латинице, были изобретены в конце XVIII века.

В Конституции Молдавии указано, что государственным языком страны является «молдавский язык на основе латинской графики». Молдавский и румынский языки, несмотря на ряд региональных отличий, выражающихся в том числе в использовании кириллицы либо латиницы, представляют собой один и тот же язык, а вопрос идентичности является политическим маркером для населения Молдавии.